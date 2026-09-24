UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar
UNESCO tarafından da tanınan ve her yıl 24 Eylül’de düzenlenen İspanya’nın Barselona kentindeki Merce castellera etkinliği yine büyük ilgi gördü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UNESCO tarafından da tanınan ve her yıl 24 Eylül’de düzenlenen İspanya’nın Barselona kentindeki Merce castellera etkinliği yine büyük ilgi gördü.
İspanya’nın Barselona kentindeki Sant Jaume Meydanı’nda, kentin yıllık festivallerinin bir parçası olan ve UNESCO tarafından Katalan dayanışmasının simgesi olarak tanınan geleneksel Merce Castellera Diada kapsamında insan kuleleri (castells) inşa edildi.
Barselona’nın yıllık takvimindeki en önemli etkinliklerden biri olan Merce Castellera Diada, kentin dört bir yanından colles castelleres gruplarını bir araya getiriyor.
Castellers de Barcelona, Castellers de Sants ve diğer gruplar, geleneksel gralles ve davullar eşliğinde karmaşık insan kuleleri sergiledi.
Her yıl 24 Eylül’de, kentin koruyucu azizi onuruna düzenlenen etkinlik, Katalonya’da toplumsal dayanışmayı ve kültürel mirası simgeliyor.
Merce castellera etkinliğinden kareler…
Merce castellera etkinliğinden kareler…
Merce castellera etkinliğinden kareler…
Merce castellera etkinliğinden kareler…
Merce castellera etkinliğinden kareler…
Merce castellera etkinliğinden kareler…
Merce castellera etkinliğinden kareler…
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