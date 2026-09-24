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Dünya
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UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar

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AA Giriş Tarihi:

UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar

UNESCO tarafından da tanınan ve her yıl 24 Eylül’de düzenlenen İspanya’nın Barselona kentindeki Merce castellera etkinliği yine büyük ilgi gördü.

#1
Foto - UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar

İspanya’nın Barselona kentindeki Sant Jaume Meydanı’nda, kentin yıllık festivallerinin bir parçası olan ve UNESCO tarafından Katalan dayanışmasının simgesi olarak tanınan geleneksel Merce Castellera Diada kapsamında insan kuleleri (castells) inşa edildi.

#2
Foto - UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar

Barselona’nın yıllık takvimindeki en önemli etkinliklerden biri olan Merce Castellera Diada, kentin dört bir yanından colles castelleres gruplarını bir araya getiriyor.

#3
Foto - UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar

Castellers de Barcelona, Castellers de Sants ve diğer gruplar, geleneksel gralles ve davullar eşliğinde karmaşık insan kuleleri sergiledi.

#4
Foto - UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar

Her yıl 24 Eylül’de, kentin koruyucu azizi onuruna düzenlenen etkinlik, Katalonya’da toplumsal dayanışmayı ve kültürel mirası simgeliyor.

#5
Foto - UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar

Merce castellera etkinliğinden kareler…

#6
Foto - UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar

Merce castellera etkinliğinden kareler…

#7
Foto - UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar

Merce castellera etkinliğinden kareler…

#8
Foto - UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar

Merce castellera etkinliğinden kareler…

#9
Foto - UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar

Merce castellera etkinliğinden kareler…

#10
Foto - UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar

Merce castellera etkinliğinden kareler…

#11
Foto - UNESCO tarafından tanındı! Her yıl 24 Eylül’de bunu yapıyorlar

Merce castellera etkinliğinden kareler…

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