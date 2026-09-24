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Spor
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İlk maçımız onlarla! Fransa Milli Takımı Kocaeli’de

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IHA Giriş Tarihi:

İlk maçımız onlarla! Fransa Milli Takımı Kocaeli’de

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın akşam karşılaşacağı Fransa, yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli'ye geldi.

#1
Foto - İlk maçımız onlarla! Fransa Milli Takımı Kocaeli’de

Özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen Fransa Milli Takımı, ardından karayolu ile Başiskele ilçesinde bulunan otele geldi.

#2
Foto - İlk maçımız onlarla! Fransa Milli Takımı Kocaeli’de

Fransız futbolcular ile teknik heyetin otele gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

#3
Foto - İlk maçımız onlarla! Fransa Milli Takımı Kocaeli’de

Takımın giriş yapacağı alana vatandaşlar yaklaştırılmadı.

#4
Foto - İlk maçımız onlarla! Fransa Milli Takımı Kocaeli’de

Kocaelili futbolseverler ise dünyaca ünlü oyuncuları görebilmek için otel önünde nöbet tuttu.

#5
Foto - İlk maçımız onlarla! Fransa Milli Takımı Kocaeli’de

Vatandaşlar Fransız futbolculara seslerini duyurabilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane da kendisine seslenen vatandaşlara el salladı.

#6
Foto - İlk maçımız onlarla! Fransa Milli Takımı Kocaeli’de

Kocaeli’ye gelen Fransa Milli Takımı kafilesinden kareler…

#7
Foto - İlk maçımız onlarla! Fransa Milli Takımı Kocaeli’de

Kocaeli’ye gelen Fransa Milli Takımı kafilesinden kareler…

#8
Foto - İlk maçımız onlarla! Fransa Milli Takımı Kocaeli’de

Kocaeli’ye gelen Fransa Milli Takımı kafilesinden kareler…

#9
Foto - İlk maçımız onlarla! Fransa Milli Takımı Kocaeli’de

Kocaeli’ye gelen Fransa Milli Takımı kafilesinden kareler…

#10
Foto - İlk maçımız onlarla! Fransa Milli Takımı Kocaeli’de

Kocaeli’ye gelen Fransa Milli Takımı kafilesinden kareler…

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