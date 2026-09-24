Bilim insanları Güneş lekelerini inceledi: Patlaması kritik sınıra yaklaştı... Patlama potansiyeli var!

Süper patlamaların taşıdığı enerji miktarı son derece büyük. Çalışmada verilen karşılaştırmaya göre böyle bir olay, dinozorların yok oluşunda rol oynayan Chicxulub göktaşı çarpmasının açığa çıkardığı enerjinin 200 katından fazlasına ulaşabilir. Güneş patlamaları daha küçük ölçeklerde bile elektrik şebekelerinde sorunlara, iyonosferde bozulmalara, radyo iletişiminde kesintilere ve güçlü kutup ışıklarına yol açabiliyor. Bu nedenle süper patlamaların olası etkileri, yalnızca astronomi açısından değil modern altyapı açısından da önemli 1947'deki dev güneş lekesi Dünya'ya yönelen yıkıcı bir patlama üretmedi. Buna rağmen lekenin varlığı, Güneş'in çok büyük manyetik yapılar oluşturabildiğini açık biçimde gösterdi. Araştırmacılar yalnızca Güneş'i değil, ona benzeyen binlerce yıldızı da inceliyor. Bu gözlemler, süper patlamaların Güneş benzeri yıldızlarda yaklaşık yüzyılda bir meydana gelebileceğine işaret ediyor. Bilim insanlarının yanıtını aradığı en önemli sorulardan biri, Güneş'in geçmişte böyle bir olay üretip üretmediği. Bunun kesin olarak belirlenmesi, yıldızımızın gelecekte ulaşabileceği patlama gücü hakkında çok daha net bir tablo ortaya koyabilir.