THY dolulukta da zirveyi zorluyor

Türk Hava Yolları’nın (THY) doluluk oranı ekimde 2 puan artarak yüzde 83,4’e ulaştı. Şirketin geçen ay taşıdığı yolcu sayısı ise 2017’nin aynı dönemine göre arttı. Yolcu sayısı, ekim ayı verileri, yolcu sayısındaki artışın yıl sonuna doğru da devam ettiğini gösterdi.

Ekimde taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5 artış göstererek 6,5 milyona, toplam doluluk oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan artarak 83,4’e ulaştı.

Dış hat doluluk 3 puanlık artışla yüzde 83,2 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise yüzde 85,1 doluluk oranına ulaşıldı.

Yolcu sayısında, yılın on ayında 2017’nin aynı dönemine göre talepte yaklaşık yüzde 10’luk artış sağlanıp, yolcu sayısı da yüzde 11 artarak 64 milyonu aştı. Toplam yolcu doluluk oranı ocak-ekim döneminde 3 puanlık artışla yüzde 82,2 olarak gerçekleşti.

Yurtdışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 82 seviyesine ulaşırken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak yüzde 86 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yaklaşık yüze 13’lük önemli bir artış yaşandı.

Yılın on ayında toplam taşınan kargo ve posta geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1 milyon tonu aştı.