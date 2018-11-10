THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

THY dolulukta da zirveyi zorluyor

Ekim ayında Türk Hava Yolları’nı (THY) tercih eden yolcu sayısı yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5 artış göstererek 6,5 milyona, toplam doluluk oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan artarak 83,4’e ulaştı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:08
THY dolulukta da zirveyi zorluyor

Türk Hava Yolları’nın (THY) doluluk oranı ekimde 2 puan artarak yüzde 83,4’e ulaştı. Şirketin geçen ay taşıdığı yolcu sayısı ise 2017’nin aynı dönemine göre arttı. Yolcu sayısı, ekim ayı verileri, yolcu sayısındaki artışın yıl sonuna doğru da devam ettiğini gösterdi.

Ekimde taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5 artış göstererek 6,5 milyona, toplam doluluk oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan artarak 83,4’e ulaştı.

Dış hat doluluk 3 puanlık artışla yüzde 83,2 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise yüzde 85,1 doluluk oranına ulaşıldı.

Yolcu sayısında, yılın on ayında 2017’nin aynı dönemine göre talepte yaklaşık yüzde 10’luk artış sağlanıp, yolcu sayısı da yüzde 11 artarak 64 milyonu aştı. Toplam yolcu doluluk oranı ocak-ekim döneminde 3 puanlık artışla yüzde 82,2 olarak gerçekleşti.

Yurtdışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 82 seviyesine ulaşırken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak yüzde 86 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yaklaşık yüze 13’lük önemli bir artış yaşandı. 

Yılın on ayında toplam taşınan kargo ve posta geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1 milyon tonu aştı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:08
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. doluluk oranı
  3. Yurtdışı yolcu doluluğu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Damien Comolli'nin görüntüsü olay oldu!
    1. Damien Comolli'nin görüntüsü olay oldu!
    2. Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi..
    3. Düğmeye basıldı! İstanbul'da merkezli..
    4. THY dolulukta da zirveyi zorluyor
    5. Beşiktaş'ta Joe Alexander kadro dışı..
    6. Ders yetmedi sınav koydular
    7. 3 ilde PKK operasyonu: 9 kişi gözaltında
    8. Vatandaş rahat bir nefes..
    9. AVM'de büyük çaplı yangın
    10. Beşiktaş milli araya moralli girmeyi..
    11. MİT ve polisten müthiş operasyon
    12. Adana merkezli uyuşturucu..
    13. Her 10 Kasım’da seni daha çok..
    14. Suudi istihbaratçıdan Kaşıkçı iddiası:..
    15. Hükümet ÖTV’yi, MediaMarkt fiyatları..
    16. Amerika'da orman yangını: 9 kişi öldü
    17. Fuat Oktay yeni sistemin detayını..
    18. AVM Ciro Endeksi arttı
    19. Vodafone’la herkes maraton koşacak
    20. Alman futbolcu: Mesut için daha çok..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti