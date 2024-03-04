THY dev futbol kulübünün ana sponsoru oldu! “Bizim için geleneksel bir hale geldi”

Sponsorluk anlaşması kapsamında Türk Hava Yolları’nın logosu, Avustralyalı Melbourne Victory Futbol Kulübü'nün "Isuzu UTE A-League Erkekler" ve "Liberty A-League Kadınlar" takımlarının yanı sıra tüm akademi takım formalarının göğsünde yer alacak.

Anlaşma, çeşitli stadyum içi etkinlikleri, stat içi tabelaları ve dijital platformları da kapsayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Melbourne Victory ile bu yolculuğa çıkmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bolat, "Başarı tutkusu ve mükemmellik değerlerimizi paylaşarak futbolseverler ve seyahat severler için unutulmaz deneyimler ortaya koymak ve birçok branşta spor kulübü desteklemek bizim için geleneksel bir hale geldi." ifadelerini kullandı.

Melbourne Victory Kulübü Başkanı Caroline Carnegie ise uçuş ağını Melbourne'a genişletmelerinin ardından THY'yi ana sponsor olarak görmekten heyecan duyduklarını kaydederek, "Hizmetleri, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik için sayısız ödül kazanan ve havacılık alanında küresel bir güç olan THY ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinden gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

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Haftada 3 kez sefer yapılacak

THY, dünyanın 6. kıtası Avustralya'ya uçuşlara 1 Mart'ta başladı.

Böylece 6 kıtada 130 ülke ve 346 destinasyona ulaşan bayrak taşıyıcı, misafirlerini Melbourne şehrinin eşsiz güzelliğiyle buluşturdu.

Yeni Melbourne uçuşları, THY'nin kış operasyonu kapsamında haftada 3 kez "Boeing 787-9 Dreamliner" ile ve yaz için ise "Airbus A350-900" ile icra edilecek.