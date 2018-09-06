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THY çalışanlarının 538 önerisine ödül

Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarının projeleriyle dahil olduğu “Bireysel Öneri Sistemi”nin, 2018’in ilk iki çeyrek dönem birincileri ödüllendirildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:53
THY çalışanlarının 538 önerisine ödül

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, gayretlerinden dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti. Ekşi, “Türk Hava Yolları olarak ülkemizin en değerli markasıyız. Türkiye’nin en büyük ailelerinden biriyiz. Ülkemizin sağlam adımlarla 2023’e ve 2071’e ilerleyişine katkıda bulunduğumuz için gururluyuz. Bugüne kadar 14 binin üzerinde proje girişi yapıldı. Hayata geçen öneriler, 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki gücümüzü daha da artıracak. Dünyanın birçok ülkesine uçarken sizinle çok daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 09:53
  1. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
  2. İstanbul Yeni Havalimanı

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