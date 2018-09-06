THY çalışanlarının 538 önerisine ödül

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, gayretlerinden dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti. Ekşi, “Türk Hava Yolları olarak ülkemizin en değerli markasıyız. Türkiye’nin en büyük ailelerinden biriyiz. Ülkemizin sağlam adımlarla 2023’e ve 2071’e ilerleyişine katkıda bulunduğumuz için gururluyuz. Bugüne kadar 14 binin üzerinde proje girişi yapıldı. Hayata geçen öneriler, 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki gücümüzü daha da artıracak. Dünyanın birçok ülkesine uçarken sizinle çok daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.