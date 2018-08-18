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THY bayramda 1 milyon yolcu taşıyacak

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinin ilk gününde Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Türk Hava Yolları, arefe gününe kadar gerçekleştireceği 6 bin 95 sefer ile yurt içi ve yurt dışına bir milyon yolcu taşıyacak.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:57
THY bayramda 1 milyon yolcu taşıyacak

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinin ilk gününde Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Havalimanında dün mesai bitimiyle birlikte başlayan yoğunluk bayram tatilinin ilk günde de devam ediyor. Tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin akın ettiği limanda, pasaport ve check-in kontuarlarında kısa süreli kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, yolcuların pasaport kuyruklarında beklememesi için bütün pasaport kontrol noktalarını açık tutuyor. Bayram tatili nedeniyle artan talebi karşılamak için havayolu şirketleri ek seferler düzenlemişti.

Sadece Türk Hava Yolları, arefe gününe kadar gerçekleştireceği 6 bin 95 sefer ile yurt içi ve yurt dışına bir milyon yolcu taşıyacak.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:57
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