0553 313 94 23

THY, bayram tatilinde 2 milyon 340 bin yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatilinde 10 gün boyunca gerçekleştirilen 15 binin üzerindeki seferle 2 milyon 340 bin 448 yolcu taşındığını açıkladı.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:17
THY, bayram tatilinde 2 milyon 340 bin yolcu taşıdı

17 Ağustos Cuma günü mesai bitimiyle başlayan Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmak isteyenler kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımına da yoğun talep gösterince hava yolu şirketlerinin doluluk oranlarında ciddi artış yaşandı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok hava yolu şirketi bayram tatilinde ek seferler düzendi. THY, Kurban Bayramı için yurt içi ve yurt dışında toplam 164 ek sefer düzenlerken 17-26 Ağustos tarihleri arasındaki 10 günlük süreçte 2 milyon 340 binin üzerinde yolcu taşındı.

15 BİNİN ÜZERİNDE UÇUŞLA 2 MİLYON 340 BİN YOLCU TAŞINDI

Kurban Bayramı tatili süresindeki uçuş ve yolcu rakamlarına ilişkin verileri sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 15:17
  1. İstanbul
  2. THY
  3. Türk Hava Yolları
  4. Kurban bayramı
  5. bayram tatili
  6. yolcu sayısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada ölen Rizeli türkücü toprağa verildi
    1. Kazada ölen Rizeli türkücü toprağa..
    2. DGS havacılık ve uzay mühendisliği..
    3. Hollanda'da ilginç olay! Kilise satışa..
    4. Zonguldak'ta tarım aracı devrildi:..
    5. El sanatları ustaları Ahlat'ta buluştu
    6. IKBY'deki Kürt muhalefetlerden yeni..
    7. "1071, Anadolu'nun fethi hareketi..
    8. Bayram tatili pahalıya patladı! 119..
    9. Zehir tacirlerine büyük darbe! 25..
    10. Diyarbakır'da panik! İtfaiye 3 saat..
    11. ABD'de korkunç felaket! Çok sayıda ölü..
    12. ''Yürüyüşe gidiyorum'' dedi, 3 gündür..
    13. NASA'dan korkutan açıklama! Dünyaya..
    14. Çok daha farklı bir şekilde 2071'e..
    15. Beşiktaş'ın yeni transferi Karius'tan..
    16. Erdoğan'dan Ahlat’a 'Başkanlık Otağı'..
    17. Üç yıllık husumet son buldu! Artık kan..
    18. Fenerbahçe'yi yenmenin bedeli 25 bin TL
    19. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç..
    20. Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!