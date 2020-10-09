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Spor THY Avrupa Ligi'deki Khimki-Zalgiris maçı yarına ertelendi
Spor

THY Avrupa Ligi'deki Khimki-Zalgiris maçı yarına ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 19:20:28 -
THY Avrupa Ligi'deki Khimki-Zalgiris maçı yarına ertelendi

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rusya'nın Khimki ile Litvanya'nın Zalgiris takımları arasında bu akşam oynanması planlanan karşılaşma, yarına ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Khimki takımına uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçları beklendiği için müsabaka yarına alındı.

Rus ekibi, basketbolcular Greg Monroe ile Maxim Barashkov'a yapılan ilk Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.


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