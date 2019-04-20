THY, Ankara ve İzmir’den Bakü’ye doğrudan uçacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yollarının (THY) Antalya-Bakü hattının ardından 22 Nisan itibarıyla Ankara-Bakü, yaz döneminde de Pegasus Havayollarının İzmir-Bakü uçuşlarına başlayacağını söyledi.

Turhan, bu yıl 2019 yaz tarifesinde Antalya-Bakü hattında THY tarifeli seferlere başlandığını anımsatarak, “22 Nisan itibarıyla da Ankara’dan Bakü’ye seferler gerçekleştirilecek. Yaz döneminde Pegasus Havayolları da İzmir-Bakü uçuşlarına başlayacak. Böylece iki ülke arasındaki uçuş ağı daha da güçlenerek genişleyecek” dedi.

Turhan, Türkiye ile Azerbaycan arasında geçen yıl karşılıklı olarak gerçekleştirilen sefer sayısı 90 iken, bu yıl yaz döneminde her iki ülke otoritelerince onaylanan uçuş izinlerine göre haftalık toplam 115 frekans uçuş gerçekleştirileceğini, böylece geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artış sağlanacağını dile getirdi.