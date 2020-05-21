THY 87 yaşında

Ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933 yılında, toplam 23 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 360 uçaklık modern bir filoya ve 127 ülkeyi kapsayan uçuş ağına ulaştı.

Küresel marka

Bugün kuruluşunun 87. yıl dönümünü kutlayan Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı THY, özellikle 2000’den sonra yaptığı atılımlarla dünya çapında bilinen küresel bir marka haline geldi.

Uçuş ağını 2020 yılı itibarıyla 127 ülke ve 322 destinasyonakadar genişleten, 2019 yılında 74 milyonun üzerinde yolcu taşıyan THY, 87 yılda birçok başarıya imza atarken Türkiye’nin gurur kaynağı oldu.

Zorluklar aşılır

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bundan 87 yıl önce yola çıktıklarında gökyüzünde yalnızca 23 misafirlerini ağırlayabilecekleri 5 uçaklarının olduğunu hatırlattı.

Bugün dünyanın en köklü, en iyi hava yolu şirketleri arasında olduklarının altını çizen Aycı, şunları kaydetti: “Her gün yüz binlerce misafirimizi sevdiklerine kavuşturabileceğimiz bir kapasiteye sahibiz. THY’nin yıldan yıla artan bu başarısının kaynağında taşıdığımız ay yıldızlı bayrağımıza duyduğumuz sevgi ve sorumluluk var. Elbette 87. yılımızı yerde kutluyor olmaktan mutsuzuz ancak tüm dünyanın yaşadığı ve en çok havacılık sektörünü etkileyen bu zorlu süreci de atlatacak, gurur yolculuğumuza devam edeceğiz.

100. yıl hedefi

Gökyüzündeki 87 yıllık yolculuğumuz boyunca nice fırtınalı günler yaşadık, nice zor zamanları atlatıp bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırdık. Karşılaştığımız bu zorluk da bize güç katacak, çok şey öğrenecek, 90 ve 100. yıl dönümümüzde küresel hava yolu endüstrisinde daha iyi bir konumda olacağız.”

127 ülkede ve 319 noktaya uçuyor

l 20 Mayıs 1933’te kurulan, ilk yılında 24 personelin çalıştığı ve yıllık bütçesi 180 bin lira olan THY, halihazırda dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olma özelliği taşıyor.

l İlk yurt dışı uçuşunu 1947’de Atina’ya gerçekleştiren THY, 360 adet uçağın bulunduğu genç filosuyla 127 ülkeye ve 319 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

l Personel sayısını 65 bine çıkaran ve geçen yıl 74 milyondan fazla yolcu taşıyan THY’nin toplam varlıkları 147 milyar liraya yaklaştı.

l THY, Skytrax Yolcu Tercih Ödülleri’nde 2011-2016 döneminde üst üste 5 kez Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi seçildi.

l Şirket, 2009-2017 yılları arasında defalarca “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı”, “En İyi Business Class İkramı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi” ödüllerine layık görüldü.