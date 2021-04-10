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Ekonomi THY 737 MAX uçuşlarına başlıyor
Ekonomi

THY 737 MAX uçuşlarına başlıyor

“TC-LCA” ve “TC-LCE” kuyruk tescilli iki uçak, 12 Nisan’da İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı arasında uçacak. Pilot ve kabin memurlarından oluşan 267 kişilik uçuş ekibi aldıkları eğitim ile “B737 MAX” tipi uçaklara ve yaşanan sürece her yönüyle hakim olacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 19:16:00 -
THY 737 MAX uçuşlarına başlıyor

Ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alan uçakların Türkiye’deki test uçuşları da gerçekleştirilmeye devam ediyor. İlk aşamada kuyruk tescilleri “TC-LCA” ve “TC-LCE” olan iki uçak, tarifeli seferlerde görevlendirilecek. İlk tarifeli uçuş ise 12 Nisan’da İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. Son 20 yılda küresel havayolu endüstrisindeki payını giderek artıran ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemde büyüme hedeflerine başarıyla ilerleyen THY, “B737 MAX” tipi uçakların en önemli müşterileri arasında bulunuyor. Bayrak taşıyıcı havayolu THY, 2019 yılında yaşanan krizde, bu tipteki 12 uçağını kalıcı olarak yere indirmiş, 12 uçağını da üretici firmadan teslim alamamıştı. Yaşanan durum, şirketin 2019 yılı uçuş planlarına ve operasyon performansına önemli ölçüde zarar vermişti.

267 kişilik özel bir ekip eğitim alıyor

THY yeniden gökyüzüyle buluşacak uçaklarda görev alacak özel bir ekip belirledi. Pilot ve kabin memurlarından oluşan 267 kişilik uçuş ekibi aldıkları eğitim ile “B737 MAX” tipi uçaklara ve yaşanan sürece her yönüyle hakim olacak. Bu uçaklar ile seyahat edecek yolcuların aklındaki tüm soru işaretleri kabin ekipleri tarafından yanıtlanacak. Yeniden uçmaya başlayan uçak sayısı arttıkça eğitim alan ekip de genişleyecek. İki yıl önce bir yazılım arızası nedeniyle tüm dünyada operasyonları durdurulan “B737 MAX” tipi uçaklar için uygulanan yazılım ve eğitim iyileştirmeleri en yüksek standartlara göre tasarlandı ve test edildi. Boeing şirketinin, en güvenilir uçaklar arasında yer almasını hedeflediği uçak tipi çalışmalar sonucunda Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli uçuş onaylarını almayı başardı. THY, yeniden uçuşa geçecek uçakları için gerekli tüm prosedür ve testleri en yüksek standartta uyguluyor

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