  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Seyahat THY 662 bin kişinin yüzünü güldürdü
Seyahat

THY 662 bin kişinin yüzünü güldürdü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
THY 662 bin kişinin yüzünü güldürdü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'in ilk dokuz ayında üç ve daha fazla kişiden oluşan ailelerin Türk Hava Yolları’nın yurt içi seferlerinde yüzde 15 indirimli seyahat ettiğini, bu fırsattan toplam 662 bin 499 vatandaşın yararlandığını açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, THY'nin avantajlı biletleriyle, ailelerin gökyüzünde de birlikte olduğu belirtildi.

Aile Yılı'nda üç kişi ve üzeri ailelerin, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçtuğu aktarılarak, 2025'in ilk 9 ayında THY indiriminden 662 bin 499 vatandaşın faydalandığı kaydedildi.

AJet’ten kışa özel fırsat: Yurt içi uçuşlar 849 liradan başlıyor
AJet’ten kışa özel fırsat: Yurt içi uçuşlar 849 liradan başlıyor

Seyahat

AJet’ten kışa özel fırsat: Yurt içi uçuşlar 849 liradan başlıyor

THY’nin dev Boeing anlaşması için geri sayım başladı
THY’nin dev Boeing anlaşması için geri sayım başladı

Ekonomi

THY’nin dev Boeing anlaşması için geri sayım başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23