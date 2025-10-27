THY 662 bin kişinin yüzünü güldürdü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'in ilk dokuz ayında üç ve daha fazla kişiden oluşan ailelerin Türk Hava Yolları’nın yurt içi seferlerinde yüzde 15 indirimli seyahat ettiğini, bu fırsattan toplam 662 bin 499 vatandaşın yararlandığını açıkladı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, THY'nin avantajlı biletleriyle, ailelerin gökyüzünde de birlikte olduğu belirtildi.
Aile Yılı'nda üç kişi ve üzeri ailelerin, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçtuğu aktarılarak, 2025'in ilk 9 ayında THY indiriminden 662 bin 499 vatandaşın faydalandığı kaydedildi.