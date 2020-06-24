THY 400 seferle 3 ayın lideri

THY, tarifeli uçuş sayısındaki kayda değer artış ile Avrupa’daki en fazla sefer yapan havayolu şirketi oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre THY 17 Haziran tarihinde Avrupa’da yapılan 8 bin 226 seferin 400’ünü yaptı.

THY’nin Avrupa’da 20 Mart tarihinden bu yana ilk kez 400 sefer yaptığını açıklayan Eurocontrol Genel Müdürü Eamonn Brennan, “Bu sefer sayısına 24 Mart tarihinden bu yana ulaşan bir havayolu şirketi olmadı” dedi. THY’nin ardından gelen bir günde en yüksek sayıda sefer yapan havayolu şirketleri sırasıyla; Wideroe, Lufthansa, Air France, DHL Express, SAS ve WizzAir olarak açıklandı. Eurocontrol Şebeke iyileştirme Planı’na göre, Avrupa’da hava trafiği haziran ayının sonunda günlük 13 bin sefere, temmuz ayının sonunda ise 15 bin 500 sefere ulaşacak. Bu rakam 2019 yılının aynı döneminde yapılan sefer sayısının yüzde 40’ına denk geliyor.

Sefer sayısı artıyor

THY’nin 20 Haziran’da açıkladığı güncellenmiş uçuş programına göre, şirket 40 iç ve 123 uluslararası istikamete sefer düzenleyecek. Bu rakamlar şirketin şebekesinin iç hatlarda yüzde 80’i ve uluslararası uçuşlarda yüzde 40’ına tekabül ediyor. THY’nin uçuş ağı 126 ülke ve 316 kenti kapsayarak şirketi tek bir noktadan en çok ülkeye uçan şirket yapıyor. THY ayrıca, COVİD-19 salgını sebebiyle askıya alınan ABD uçuşlarına Cuma gününden bu yana Washington ve Chicago uçuşlarıyla devam ediyor. THY, COVİD-19 salgını öncesi yolcu sayısı artışında Avrupa’nın birinci, küreselde ise ilk dört şirket içinde yer almıştı.

Aycı’dan bilet fiyatı açıklaması

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bilet fiyatlarının olması gerekenden yüzde 25 daha ucuz olduğunu belirterek, “Salgın öncesine göre daha ucuz bilet bulmak da mümkün. Bilet fiyatlarını elimizden geldiği kadar uzun süre düşük tutacağız ancak bu ne kadar sürer bilemiyoruz” dedi. THY, 1 Haziran’dan itibaren iç hat, 11 Haziran’dan itibaren de dış hat seferlerine başlayarak yeni normal döneme adım atmıştı.