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THY, 2019’da 13 hatta ‘business class’ uçacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğü’nde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile turizm sektörü için havayolu ulaşımı hatlarını geliştirme konusunda hazırlanan “Direkt Turizm Hamlesi” protokolünü imzaladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:58
THY, 2019’da 13 hatta ‘business class’ uçacak

 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğü’nde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile turizm sektörü için havayolu ulaşımı hatlarını geliştirme konusunda hazırlanan “Direkt Turizm Hamlesi” protokolünü imzaladı.

Nitelikli turizme hizmet

Bakan Ersoy, “THY, çok ciddi bir çalışmayla 2019 Nisan sezonu itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına business class uçuşlarını başlatıyor. Çok ihtiyacımız olan bir nokta nitelikli turizm açısından, bunu bu sene itibarıyla hayata geçiriyoruz. 5 yıl içinde 67 olan frekans sayısı 143’e çıkacak yani bu şekilde tutmayacağız, arttırarak devam ettireceğiz” dedi.

13 yeni destinasyon

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türk havacılığında kanaat önderi olan Bakan Ersoy ile sık sık bir araya geldiklerini, sektörle ilgili yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Aycı, Bakan Ersoy’un getirdiği yaklaşımla vizyonlarını şekillendirdiklerini, yeni direkt hatlarla turizmin gelişmesine katkıda bulunmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Bu kapsamda bazı kararlar aldıklarını dile getiren Aycı, “Şu andan itibaren, 2019 yaz tarifesiyle beraber 13 hattı devreye alacağız. Bu hatlarla beraber 67 tane frekans artışı yapmış olacağız. 13 yeni destinasyon, 67 frekans. Bunun bir özelliği daha var. Özellikle burada kırmızı kuyruk, yani THY’nin business class uçaklarıyla daha nitelikli ziyaretçiyi ülkeye çekmeye çalışacağız” dedi.

Bu arada THY, Ağustos’ta yüzde 85,6 ile şirket tarihinin en büyük doluluk oranını yakalarken, ilk sekiz aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük yolcu artışı sağladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:58
  1. İzmir
  2. Antalya
  3. THY
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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