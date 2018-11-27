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THY, 2 bin 600 personel alacak

THY’ye 2019’da 41 yeni uçak geleceğini belirten Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosunu genişletmesine bağlı olarak gelecek yıl bin pilot, bin 600 kabin memuru alınacağını bildirdi.

27 Kasım 2018 Salı 09:32
THY, 2 bin 600 personel alacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosunu genişletmesine bağlı olarak gelecek yıl bin pilot, bin 600 kabin memuru alınacağını bildirdi. Ekşi, THY’nin, büyümesine bağlı olarak her sene kokpite ve diğer birimlere personel alımı yaptığını söyledi.

THY’ye 2019’da 41 yeni uçak geleceğini ve bazı uçakların filodan çıkacağını ifade eden Ekşi, filonun genişlemesine bağlı olarak gelecek yıl bin pilot, bin 600 kabin memuru alımı yapılacağını bildirdi.

Ekşi, “Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim” dedi.

THY’nin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Ekşi, şöyle devam etti: “Bize hizmet veren firmalar da özellikle İstanbul Havalimanı’nın mekansal büyüklüğüne bağlı olarak daha fazla eleman alıyorlar. İstanbul Havalimanı tüm fazlarıyla tamamlandığında 250 bine yakın personel çalışacak. Biz de doğal büyümemize bağlı olarak eleman alıyoruz. İstanbul Havalimanı’nda daha fazla büyürsek; ki en büyük hedefimiz bu, daha fazla personele ihtiyacımız olacak.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:32
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi
  3. THY
  4. İstanbul Havalimanı

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