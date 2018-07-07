THY - İmaj
0553 313 94 23

THY, 14 bin yolcuyu İstanbul’la buluşturdu

Yerli ve milli sermaye düşmanlarının her fırsatta karalamaya çalıştığı THY yoluna emin adımlarla devam ediyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:28
THY, 14 bin yolcuyu İstanbul’la buluşturdu

Türk Hava Yolları (THY), bağlantı süresi uzun transfer yolcularının hizmetine sunulan “stopover” projesi ile bir yılda 14 bin transfer yolcuyu İstanbul’un eşsiz güzellikleriyle buluşturdu.

 THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, uygulama ile yolculara, Türk misafirperverliğini ve İstanbul’un eşsiz güzelliklerini tecrübe etme fırsatı sunduklarını belirtti.

Olmuştur, ”2018 yılının üçüncü çeyreğinde aralarında Çin ve Hindistan’ın da bulunduğu 10 ülkeye daha bu hizmetimizi sunacağız. 122 ülkeye uçuyoruz, projemizin önü çok açık” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:28
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları
  3. THY
  4. Ahmet Olmuştur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş Cenk Tosun itirafı! 'Hata yaptık'
    1. Flaş Cenk Tosun itirafı! 'Hata yaptık'
    2. Türkçe dersi o ülkede okul müfredatına..
    3. Çocuklara tuvalet eğitimi nasıl verilir?
    4. Cumhurbaşkanı sinyali verdi! Artık..
    5. Türk Telekom’dan devir açıklaması:..
    6. Bıçaklanan 17 yaşındaki genç öldü!
    7. Babası konserveden protez bacak..
    8. Bilişim 500’e yerli operatör imzası
    9. O pankartı taşıyan 3 kişi gözaltına..
    10. Trump'tan Kim Jong-un'a savaş..
    11. Korkunç iddia: PKK yerel seçimlere..
    12. Yarını Kodlayanlar TIRI’nınikinci..
    13. CHP sandviç parasını ödemeyince icra..
    14. Çamaşırlarınızı karabiber ile..
    15. Yeni kabinede flaş isimler!
    16. BiP'le iki telefon taşıma derdine son
    17. FETÖ'nün yeni birimi 'BBXM'
    18. Cesedi izlemek için sıraya girdiler!
    19. THY, 14 bin yolcuyu İstanbul’la..
    20. Günün âyet ve hadisi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!
    ODTÜ'de alçak pankart!
    ODTÜ'de alçak pankart!