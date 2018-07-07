THY, 14 bin yolcuyu İstanbul’la buluşturdu

Türk Hava Yolları (THY), bağlantı süresi uzun transfer yolcularının hizmetine sunulan “stopover” projesi ile bir yılda 14 bin transfer yolcuyu İstanbul’un eşsiz güzellikleriyle buluşturdu.

THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, uygulama ile yolculara, Türk misafirperverliğini ve İstanbul’un eşsiz güzelliklerini tecrübe etme fırsatı sunduklarını belirtti.

Olmuştur, ”2018 yılının üçüncü çeyreğinde aralarında Çin ve Hindistan’ın da bulunduğu 10 ülkeye daha bu hizmetimizi sunacağız. 122 ülkeye uçuyoruz, projemizin önü çok açık” dedi.