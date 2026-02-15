  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vahit Kirişçi Akit'e konuştu: CHP’nin zulmünü duyarak büyüdük Kaçak giriş yapmak istediler! 85 binden fazla canlı hayvan ele geçirildi Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi? Bakanlıktan 6 sayfalık itiraf raporu: Epstein sansürlerinin perde arkası aralandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Etiopya ziyareti Bilim adamı gizlice bir silahı kendi üzerinde test etti! Trio tek tek açıkladı! 'Gol öncesi net bir faul var! Talisca'nın kırmızı kartı verilmedi' CHP'den İstanbul'da ulaşıma 3 ayda 5 zam! 'İslamcılık Kemalizme yenik düşmüştür' İsrail ordusunda 50 bin asker çifte vatandaş!
Spor Thomas Reis, Süper Lig ekibinden gelen teklifi kabul etmedi
Spor

Thomas Reis, Süper Lig ekibinden gelen teklifi kabul etmedi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Thomas Reis, Süper Lig ekibinden gelen teklifi kabul etmedi

Süper Lig’de zor günler geçiren Kayserispor mevcut teknik direktör Radomir Djalovic ile fesih görüşmelerini sürdürürken, bir yandan yeni teknik direktör arayışlarına da devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor ile yollarını ayıran Thomas Reis'e teklif götürdü. Alman teknik adam, yurt dışında takım çalıştırmak istemesi nedeniyle teklife olumsuz cevap verdi.

Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında Kocaelispor’a 2-1 mağlup olan Kayserispor’da, taraftarların da tepkileri sonrası teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrılması kararı alındı.

Djalovic ile fesih görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör arayışlarını da hız verdi. Bu kapsamda son olarak Samsunspor’u çalıştıran Thomas Reis ile görüşen sarı-kırmızılı yetkililer, Alman çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldı.

Thomas Reis’in, kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini söyleyerek Kayserispor’un teklifine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Öte yandan, Kayserispor’un önceki sezonlarda teknik direktörlüğünü yapan ve son olarak Konyaspor’u çalıştırarak yollarını ayıran Çağdaş Atan ile de irtibat kurduğu, Atan’ın da bu süreçte faydalı olamayacağını düşündüğü için teklifi kabul etmediği, sezon başı teklifi değerlendirebileceğini söylediği belirtildi.

Reis ile yollar ayrıldı
Reis ile yollar ayrıldı

Spor

Reis ile yollar ayrıldı

Karadeniz’de yeniden Alman disiplini: Samsunspor’un yeni hocası belli oldu!
Karadeniz’de yeniden Alman disiplini: Samsunspor’un yeni hocası belli oldu!

Spor

Karadeniz’de yeniden Alman disiplini: Samsunspor’un yeni hocası belli oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23