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Spor Thomas Reis: "İlk dakikadan son dakikaya kadar iyi maç ortaya koyduk"
Spor

Thomas Reis: "İlk dakikadan son dakikaya kadar iyi maç ortaya koyduk"

Yeniakit Publisher
2024-09-18 23:48:00 -
Thomas Reis: "İlk dakikadan son dakikaya kadar iyi maç ortaya koyduk"

Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Alman teknik adam, maçın ardından düzenlen basın toplantısında açıklamada bulundu.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getiren Reis "Çok iyi bir karşılaşma ortaya koyduk. İlk dakikadan son dakikaya kadar iyi maç ortaya koyduk. İlk 15 dakikadan sonra daha iyi bir oyun sergilemeye başladık. Soyunma odasında oyuncularımla konuştum. Bu disiplinle devam etmelerini ve gol şansının bize geleceğini söyledim. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın önünde ilk galibiyetimizi altığımız için mutluyum." diye konuştu.

Bir basın mensubunun stat zeminiyle ilgili sorusu üzerine Reis, "Başakşehir de biz de aynı sahada aynı şartlarda oynadık. Topa sahip olmayı başardık." ifadelerini kullandı.

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