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Spor

Thomas Delaney'den ilginç itiraf

Danimarka Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Thomas Delaney, çıktığı bazı maçlarda rakip takım oyuncularını ayırt etmekte zorlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 03:26:00 -
Thomas Delaney'den ilginç itiraf

EURO 2020'de yarı finale yükselerek tarihi bir başarı elde eden Danimarka'nın başarılı orta saha oyuncusu Thomas Delaney, kendisiyle ilgili bilinmeyen, çarpıcı bir gerçeği açıkladı.

Başarılı futbolcu, renk körü olduğunu ve kırmızı-yeşil renkleri gördüğünde karıştırdığını söyledi.

Konuyla ilgili detaylı açıklama yapan Delaney, "Sahada yaptığım tek şey, futbolcuların sadece yüzlerine odaklanmak. Bu nedenle topu kaybetmemek için çok hızlı hareket etmek zorundayım. İnsanları yakındayken ayırt edebiliyorum ancak maç tempoluysa ve diğer futbolcular uzaktaysa ayrıt etmem zorlaşıyor" dedi.

Yaşadığı hastalıkla ilgili bazı hikayeler anlatan Delaney, "2018 Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağımız maçta bu hastalığımdan dolayı onların ikinci formalarıyla sahaya çıkmalarını istedik ve kabul ettiler. Bunu kabul etmeyip, benim karıştıracağım renkleri giyerek sahaya çıkabilirler ve bana karşı kullanabilirlerdi. Kesinlikle ayırt edemezdim" şeklinde konuştu.

Danimarka'nın Çekya'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldiği maçta bir gol kaydeden Delaney, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 34 maça çıktı ve 1 gol atıp 5 de asist yaptı.

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