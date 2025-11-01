  • İSTANBUL
Thodex'in kurucusu Faruk Özer ölü bulundu

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda odasında asılı halde ölü bulundu.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde ölü bulundu.

 Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki ölü bulundu.

Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ülke yönetiliyomu idare mi ediliyo belli değil

Hani yüksek güvenlikli ceza eviydi bune şimdi.

