Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer’in kız kardeşi yakalandı
2 milyar doları adlığı kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in kız kardeşi Serap Özer, düzenlenen operasyonla yakalandı.
2 milyar dolar ile birlikte kayıplara karıştığı öne sürülen Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in kız kardeşi Serap Özer, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 69’a çıktığı bildirildi.
Aramalar devam ediyor
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye’nin yerli kripto para borsalarından Thodex’e yönelik soruşturma kapsamında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kız kardeşi Serap Özer gözaltına alındı. Serap Özer’in yakalanmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 69’a yükseldi. Serap Özer sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.