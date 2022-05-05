Thodex duruşmasında ifadeler alındı! 'Hesabıma yatan 125 milyon liradan haberim yok'

Thodex kripto para borsası üzerinden milyonlarca lira dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Firari CEO Faruk Fatih Özer'in tutuklu kardeşi Güven Özer, ifadesinde suçlamaları reddederek, "Şahsen böyle bir suça da inanmıyorum. Ne ben ne kardeşlerim böyle bir işe karışır. Aile içindeki saygı ve sevgi içinde gerçekleştirilen ilişkiler, örgüt hiyerarşisi içinde görülmemelidir." dedi.

'Birileri kötüleyip itibar suikastı düzenledi'

Thodex veri tabanında yönetici olarak göründüğüne dair bilgisi olmadığını söyleyen Güven Özer, şöyle devam etti:

Kardeşim olaydan birkaç gün önce gelip Balkan bankalarından birinin şirketi satın almayı istediğini söyledi. Olay günü kardeşimin yurt dışına çıktığını ana haber bültenlerinden öğrendim. İnsanları dolandırıp kaçtığı algısı oluşturuluyordu. Kardeşim de platform üzerinden açıklama yaptı ama birileri kötüleyip itibar suikastı düzenledi.

Buradaki sadece mağdur olan insanlar Thodex ailesi ve mağdur ailesidir. Mağduriyetler şu an gideriliyormuş, iyi niyetimiz ortadadır. Banka hesabına yatıran meblağlar kardeşim tarafından yapıldı. Benim bilgim dışındadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.

'Hesabıma yatan 125 milyon liradan haberim yok'

Faruk Fatih Özer'in tutuklu ablası Serap Özer ise hesabına yatan 125 milyon liradan haberi olmadığını belirterek, "Ben 2018 yılında şahsi bir hesap açmıştım. Ben buradan normal para gönderiyordum. Daha sonra Faruk benden kimliğimi ve pasaport bilgilerimi istemişti. Uzun zaman oldu pek hatırlamıyorum ama 'Lazım' kelimesi şu an aklımda. Kimlik ve pasaport bilgilerini vermiştim." diye savunma yaptı.

Duruşmada sanık avukatlarından birisi söz alarak reddi hakim talep etti. Heyet talebi değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.