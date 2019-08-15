THK Kdz. Ereğli’de 12 bin TL’lik deri topladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurban bayramı dolayısıyla kesilen kurbanların 321 tanesinin derisi Türk Hava Kurumu’na (THK) bağışlandı.

THK Kdz Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, Kdz. Ereğli’de kurban bayramı dolayısıyla 165 adet sığır derisi, 121 adet koyun derisi ve 35 adet keçi derisinin Türk Hava Kurum’una bağışlandığını belirtti. Başkan Hasçelik gerçekleştirdiği basın açıklamasında şu sözlere yer verdi, “Kurban Bayramında bayram boyunca deri toplamak üzere ekiplerimizle çalıştık. Bayram boyunca 165 Adet Sığır Derisi, 121 Adet Koyun Derisi, 35 Adet Keçi Derisi toplamış bulunmaktayız. Bunun da parasal değeri KDV Hariç 12.000.-TL civarında olup, İlçemizde THK Şube Başkanlığımızca toplanan Kurban Derileri Karabük İlinde bulunan Müteahhit firmaya teslim edilmiştir. THK Kdz Ereğli Şube Başkanlığımıza her zaman desteklerini esirgemeyen başta Sayın Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu’na Kdz Ereğli Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’a, Erdemir Genel Müdürümüz Salih Cem Oral’a, Belde Belediye Başkanlarımızdan Gülüç Belediye Başkanımız Gökhan Mustafa Demirtaş’a, Kandilli Belediye Başkanımız Mustafa Aydın’a, Ormanlı Belediye Başkanımız Bayram Başol’a, İlçe Orman İşletmesi Müdürlüğüne, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne, köy ve mahalle muhtarlarımıza, Sivil Toplum Örgütlerine, Metal Kooperatifi değerli yönetici ve personeline, çok değerli basın mensuplarına, kurban derilerini şubemize bağışlayan Kdz Ereğli Halkına, THK Genel Başkanımıza, THK Kdz Ereğli Şube Yönetim Kurulu ve üyelerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”