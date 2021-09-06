THK Kayyum heyeti Başkanı Cenap Aşçı görevden alındı mı? Cenap Aşçı kimdir? Cenap Aşçı nereli?

Cenap Aşçı istifa etti mi? Cenap Aşçı kimdir? Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Cenap Aştı 16 Ekim 2019 tarihinde Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte THK Kayyumu olarak atanmıştı. Cenap Aşçı, görevden alınmasına ilişkin dilekçesinde son dönemde meydana gelen orman yangınlarında THK'nın ve kendisinin linç kampanyasına maruz kaldığını, etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak kayyımlık görevimden çekilmek istediğimi bildiririm" dedi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifa ettiği iddia edilmişti. Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle THK uçakları Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Peki THK Kayyum heyeti Başkanı Cenap Aşçı kimdir nerelidir?

Cenap Aşçı kimdir?

Cenap Aşcı, 1 Mart 1967'de, Nadire ve Gültekin Aşcı'nın oğlu olarak Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, 1993 yılında Gümrük Müfettişliği, 2000 yılında da Gümrük Başmüfettişliği, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi kurulan seçim hükûmetine Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak bağımsız olarak atandı.

31 Mart 2016 tarihinden itibaren tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.16 Ekim 2019'da Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı olarak atandı.Cenap Aşcı, 2021 Türkiye orman yangınları sırasında THK uçaklarını etkin kullanmadığı ve düğüne gittiği için basında eleştirilere hedef oldu. THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı kayyumluk görevinden alınması için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.