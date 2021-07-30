THK kaç uçağı var? THK yangın söndürme uçağı var mı? THK uçakları neden kullanılmıyor?

Türk Hava Kurumu'nun (THK) uçağı var mı? 28-30 Temmuz'da 71 orman yangını çıktı. Çıkan orman yangınlarının 57'si kontrol altına alındı, 14 orman yangınını kontrol altına alınma çalışması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında “Bir tarafta ciğerimiz yanıyor ben Cumhurbaşkanı olarak bakanlarımızın ilgili olanları bölgeye anında göndermiş durumdayım. Bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle burada dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden birine biz sahibiz. Bunların anlattığı gibi değil. THK'nın uçakları varmış neye göre söylüyorsun bunu? THK'nın elinde buralarda rahatlıkla kullanabileceği uçağı yok. Bunlar uyduruyorlar.

Biz bir defa burada 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler bunlarla çalışıyoruz. Bunların yanında bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan, Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da bir uçağını gönderecek. Bizim için en verimli olanlar zaten bu yangın söndürmede bu uçaklar anfibik olmaları nedeniyle çok daha tesirli. İHA'larımız ile de bölgenin durumlarını inceliyoruz. 1080 arazöz yangın bölgesinde çalışmada. 280 su tankeri aktif olarak çalışıyor. 2270 ilk müdahale aracı aktif çalışıyor. İş makinalarında 660 dozer ve iş makinası bir yangın tankı aktif olarak devrede ve 10550 yangın işçisi itfaiye işçisi burada görevde. 4110 teknik eleman yine bölgede çalışıyorlar. 6440 orman muhafaza memuru çalışıyor. 1140 noktada ise orman yangınları ile mücadele ediyor.

THK uçakları uçamıyor mu?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil" dedi. Pakdemirli şöyle konuştu “ Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. THK'nın uçağı varmış, neye göre söyleniyor? THK'nin elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan ve Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan da bir amfibi uçağını gönderecek. 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz. İnsansız hava araçlarımızla bölgelerin durumunu sürekli inceliyoruz.”