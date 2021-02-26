  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi THK bazı taşınmazlarını satacak
Ekonomi

THK bazı taşınmazlarını satacak

Türk Hava Kurumu (THK), Denizli, Bursa, Yalova, Aksaray, Kocaeli ve Düzce’deki bazı taşınmazlarını ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 06:36:00 -
THK bazı taşınmazlarını satacak

THK’nin Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, Denizli’nin Pamukkale, Bursa’nın Osmangazi ve Yalova’nın Çiftlikköy ilçelerinde bulunan 3 konut satılacak. Aksaray’ın merkez ilçesinde bulunan 1254 metrekarelik arsa, Kocaeli’de arsa paylı taşınmaz, Düzce’de bulunan 4 dükkan ve arsa ile kargir hamam ve pasaj vasıflı taşınmazın da satışı yapılacak. İhaleler, “www.winvestate.com” adresindeki e-teklif sistemi üzerinden elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek. Şartname, aynı internet sitesinden e-şartname olarak temin edilebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkemeden CHP'li Enis Berberoğlu kararı
Gündem

Mahkemeden CHP'li Enis Berberoğlu kararı

CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin reddedilme..
Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorusu merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek mi so..
Bölgedeki hamlelere karşı atağa geçtiler! İki ülke Mısır’ı köşeye sıkıştırdı
Dünya

Bölgedeki hamlelere karşı atağa geçtiler! İki ülke Mısır’ı köşeye sıkıştırdı

Mısır’ın İsrail ve Filistin ziyaretlerinin arkasında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gazze'deki yaptığı anlaşmanın olduğu düşün..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay