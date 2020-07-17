Thievy Bifouma Malatyaspor'dan ayrıldı
Süper Lig'de bu sezon kendisinden beklenen performansı veremeyen Thievy Bifouma Çin’e transfer oldu.
Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transfer olan Bifouma yeni kulübüne imzayı atarak formasını giydi.
Schenzhen’den yapılan açıklamada, "Thievy Bifouma artık kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz” denildi.
Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
Yeni Malatyaspor'un Bifouma'nın bonservisi için Çin ekibinden 2 milyon 800 bin euro alacağı belirtildi.