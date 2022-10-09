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Spor Thiam antrenmanda sakatlandı
Spor

Thiam antrenmanda sakatlandı

Yukatel Kayserispor’da Mame Baba Thiam, Ümraniyespor maçı öncesi antrenmanda sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 15:55:00 -
Thiam antrenmanda sakatlandı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da Mame Thiam, Hangikredi Ümraniyespor maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlandı.

Sol ayak bileğinden sakatlanan Thiam kadrodan çıkartıldı. Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Profesyonel futbolcumuz Mame Baba Thiam, HK. Ümraniyespor müsabakası hazırlıkları çerçevesinde 08.10.2022 Cumartesi günü yapılan antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanmıştır” denildi.

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