Thiago Alcantara'dan Bayern Münih'e veda mektubu

ANKARA (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen ve Liverpool'a transferi gündemde olan İspanyol futbolcu Thiago Alcantara, Alman kulübüne veda mesajı yazdı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Bayern Münihli taraftarlara veda mektubu yazan Alcantara, "Kariyerimin en zor kararını aldım ve bu harika kulüpten ayrılarak yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Bu kulüpte 7 yıl boyunca oyuncu olarak çok olgunlaştım. Galibiyetler, zaferler ve zor zamanlar yaşadım. Münih'e ayak bastığımdan bu yana tüm rüyalarımı gerçekleştirmenin gururunu yaşadım ve sahada görevimi yapmanın huzuruyla içim rahat bir şekilde buradan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'te kazandığı başarıları temsil eden fotoğraflar da paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, "Bayern Münih'e her zaman müteşekkirim. Benim için her zaman bir yuva olarak kalacak. Bu anıları, sadece en iyi ortaklar yaşar. Bayern taraftarı, takım arkadaşlarım ve herkese teşekkür ederim. Bu kulübe veda ederek hayatımın en güzel dönemini kapatıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerden transfere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmamasına rağmen Thiago'nun futbol kariyerine Liverpool'da devam etmesi bekleniyor.

İngiliz basınına göre, Liverpool, 20 milyon sterlin karşılığında Thiago'nun bonservisini Bayern Münih'ten alacak. İngiltere temsilcisi, sözleşmedeki ek maddelerin gerçekleşmesi halinde 5 milyon sterlin daha ödeme yapacak. İspanyol oyuncunun Liverpool ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia ediliyor.

Thiago Alcantara, Bayern Münih formasıyla 235 karşılaşmada 31 gole imza attı.