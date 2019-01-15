Theresa May'in hüsran gecesi! Brexit anlaşması reddedildi
İngiltere Avam Kamarası Brexit anlaşmasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti.15 Ocak 2019 Salı 22:44
İngiliz Parlementosu Brexit oylamasını reddetti. Başbakan Theresa May için büyük hezimet anlamı taşıyan oylama, İngiltere Avam Kamarasında 202'ye karşı 432 oyla reddedildi.
İngiltere Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti.
Başbakan May, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin bu akşam güven oylaması talep etmesi durumunda yarın güven oylaması yapacaklarını duyurdu.
YORUM YAZ