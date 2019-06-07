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Theresa May görevinden ayrıldı

İngiltere'nin Avrupa Birliği’ndenayrılması sürecini istediği gibi yürütemeyen Başbakan Theresa May, Muhafazakar Parti lideri görevinden ayrıldı.

07 Haziran 2019 Cuma 16:18
Theresa May görevinden ayrıldı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sürecini istediği gibi yürütemeyen Başbakan Theresa May, Muhafazakar Parti lideri görevini bıraktı.

Brexit anlaşmasını İngiltere Parlamentosu'na kabul ettiremeyen 62 yaşındaki May, yeni bir başbakan seçilene dek görevine devam edecek ancak Brexit ile ilgili dosyalarla ilgilenemeyecek.

Brexit süreciyle ilgili belirsizlik sürerken May'in koltuğuna kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı.

Başvurular pazartesi

Adaylık için pazartesi gününden itibaren resmi başvurular başlayacak. Sıkı Brexit savunucusu olan Londra eski belediye başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Seçilen yeni isim aynı zamanda başbakan olarak görev yapacak. İngiltere'nin yeni başbakanının 22 Temmuz tarihine kadar belirlenmesi bekleniyor.

AB ile aylar süren müzakerelerin ardından 29 Mart tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılması planlanan İngiltere bu tarihi en son 31 Ekim 2019'a erteledi.

May'in yerine geleceği düşünülen Boris Johnson, 31 Ekim tarihinde AB'den ayrılma taraftarı.

2016'da Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere'nin ikinci kadın başbakanı olarak göreve gelen May mayıs ayında istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:18
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