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Theresa May, Brexit için üç aylık erteleme isteyecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB’den Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:24
Theresa May, Brexit için üç aylık erteleme isteyecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB’den Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istedi.


Theresa May’in Avrupa Birliği’nden ayrılmak için AB ile yaptığı anlaşmanın İngiltere Parlamentosu tarafından kabul edilmemesi ve anlaşmasız ayrılmanın reddedilmesi üzerine AB’den ayrılma tarihini erteleme isteğinde bulunacağı belirtildi. Theresa May’in Brexit tarihini uzun süre erteleme eğiliminde olmasına rağmen hükümetindeki bakanlar May’in başbakanlığını tehdit ederek ertelemenin kısa tutulmasını istedi. Bakanların isteği üzerine Theresa May’in Brexit için 3 aylık bir erteleme isteyeceği kaydedildi. May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesi için Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a mektup gönderdi.


Başbakanlıktan yapılan açıklamada "Başbakan Brexit için uzun bir erteleme istemeyecek. Parlamentoya durumu görüşmek üzere bir süre daha zaman verme durumu var. Fakat, bu ülke insanları yaklaşık 3 yıldır AB’den ayrılmayı bekliyor. Halk parlamentonun bir karar alamamasından bıktı, başbakan da onların hayal kırıklığını yaşıyor" denildi.


Bununla birlikte Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker AB liderlerinin bu haftaki zirvede Brexit konusunun görüşeceklerini zannetmediğini, bunun gelecek haftadaki zirvede görüşebileceğini söyledi.


Başbakan Theresa May’in BM ile yaptığı Brexit anlaşmasını gelecek hafta yeniden parlamentonun onayından geçirmeye çalışacağı belirtilirken Meclis Başkanı John Bercow aynı teklifin iki kere parlamentoyu sunulmayacağını söylediği kaydedildi. Ancak milletvekillerinin 3 saatlik bir olağanüstü görüşme teşebbüsüyle böyle bir oylamanın yapılması için teşebbüse geçtiği kaydedildi.


İngiltere Başbakanı Theresa May geçtiğimiz hafta AB’den ayrılma anlaşmasını kabul etmemeleri durumunda milletvekillerini Brexit’in yürürlüğe gireceği tarihi uzun süreli ertelemekle tehdit etmişti. AB’den ayrılmayı düzenleyen 50. maddeye göre üye ülkelerden birinin Birlikten ayrılma başvurusu yapmasından 2 sene sonra ayrılma işlemi gerçekleşiyor. İngiltere’nin AB’den ayrılma tarihi 29 Mart’ta yürürlüğe giriyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:24
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