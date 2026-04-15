'Megastar' bar çıkışı vuruldu!

Santiago’da gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Şili’de uzun yıllardır “Megastar” lakabıyla tanınan şarkıcı Alejandro Cruz, bir eğlence mekânından çıkış yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vuruldu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay, şehir merkezindeki lüks bir barın önünde meydana geldi. Cruz’un mekândan ayrıldığı esnada yaklaşan bir araçtan açılan ateş sonucu yere yığıldığı belirtildi. Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Şili müzik dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olan Cruz, özellikle Latin pop ve romantik şarkılarıyla milyonlarca hayrana ulaşmıştı. Sosyal medyada sanatçı için destek mesajları yağarken, olayın nedeni henüz netlik kazanmadı.

Yetkililer saldırının organize bir hesaplaşma mı yoksa bireysel bir husumet sonucu mu gerçekleştiğini araştırıyor.