O ilimizde kayısı çiçeklerini don vurdu

Erzincan Ovası’nda baharın habercisi olarak açan kayısı çiçekleri, bu kez soğuk havanın etkisiyle zarar gördü. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları, erken çiçek açan kayısı ağaçlarını olumsuz etkiledi.

Zirai donun etkisiyle kayısı ağaçlarının beyaz çiçek yapraklarının uç kısımlarında kahverengiye dönüşüm gözlemlendi. Ağaç dallarındaki bu renk değişimi, don olayının etkisini ortaya koydu.

Yetkililer, zirai donun ilin tamamında değil, daha çok düşük rakımlı bazı bölgelerde ve lokal olarak etkili olduğunu belirtti.