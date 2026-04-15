  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Gazze’de son 48 saatte 16 can kaybı ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak Norveç ve Ukrayna’dan kritik imza! İHA üretiminde işbirliği kararı Diktatörlüğün son kalıntılarına dev darbe! İspanya'da Franco vakfı için yolun sonu göründü Washington’da masa kuruldu, fitil çekildi! Lübnan ve İsrail yıllar sonra ilk kez el sıkıştı: Barış mı geliyor, yoksa yeni bir tuzak mı? ABD ve İsrail birbirine düştü! Mossad, Trump'ı rezil etti Gözü dönmüş canilerin dijital temizliği deşifre oldu! Gülistan Doku dosyasında kan donduran JASAT raporu: "Korkma devlete vermezler!" "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme Batı'nın "tek kutuplu" hayallerine Pekin'den ağır darbe! Çin ve Rusya'dan ABD’ye karşı çelikten kale 'U' dönüşünde zirve yaptı! Özgür Özel Hamas üzerinden kendisini yalanladı
CHP'den bir istifa daha: Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ayrıldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Antalya siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında Serik Belediye Başkanlığı’nı kazanan Kadir Kumbul, partisinden istifa etti.

Kumbul’un istifa haberi, CHP Antalya İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan resmi açıklamayla kamuoyuna paylaşıldı. Açıklamada, Kadir Kumbul’un partiden ayrıldığı doğrulanırken, konuya ilişkin detayların Serik Belediye binası önünde düzenlenecek basın açıklamasıyla aktarılacağı belirtildi.

"Belediye önünde açıklama yapılacak"

CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partiden istifasından dolayı; Serik Belediye binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir."

Gerekçe henüz bilinmiyor

Yerel seçimlerin üzerinden henüz bir yıl geçmeden yaşanan bu sürpriz istifanın gerekçesine dair ne belediyeden ne de parti kanadından henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Gözler, Kumbul’un yapacağı basın açıklamasında dile getireceği nedenlere ve siyasi yol haritasına çevrildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23