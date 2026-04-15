CHP'den bir istifa daha: Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ayrıldı

Kumbul’un istifa haberi, CHP Antalya İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan resmi açıklamayla kamuoyuna paylaşıldı. Açıklamada, Kadir Kumbul’un partiden ayrıldığı doğrulanırken, konuya ilişkin detayların Serik Belediye binası önünde düzenlenecek basın açıklamasıyla aktarılacağı belirtildi.

"Belediye önünde açıklama yapılacak"

CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partiden istifasından dolayı; Serik Belediye binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir."

Gerekçe henüz bilinmiyor

Yerel seçimlerin üzerinden henüz bir yıl geçmeden yaşanan bu sürpriz istifanın gerekçesine dair ne belediyeden ne de parti kanadından henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Gözler, Kumbul’un yapacağı basın açıklamasında dile getireceği nedenlere ve siyasi yol haritasına çevrildi.

{relation id:1995384 slug:'chpli-gazeteciden-dikkat-ceken-yorum-turkiye-hic-bu-kadar-bagimsiz-olmamisti'}