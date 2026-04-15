Petrol fiyatlarında diplomasi dopingi: Piyasalar nefes alıyor

Haftanın üçüncü işlem gününde brent petrol vadeli işlemleri, bir önceki seansta yaşadığı %4,6'lık değer kaybının ardından 52 sent daha düşerek varil başına 94,27 dolara geriledi. ABD Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) ise önceki seansta kaydettiği %7,9'luk büyük düşüşü takiben 1,04 dolar kayıpla 90,24 dolardan işlem gördü.

Hürmüz Boğazı'nda belirsiz trafik

Savaşın en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Asya ve Avrupa'ya giden petrol trafiği için hayati önem taşımaya devam ediyor. İki haftalık ateşkese rağmen boğazdaki geçiş güvenliği tam olarak sağlanabilmiş değil. Savaş öncesi günlük ortalama 130 geminin geçtiği su yolunda trafik hacmi, henüz bu rakamların çok altında seyrediyor.

Analistlerden temkinli yaklaşım

Schork Group tarafından yayımlanan analiz notunda, diplomatik açıklamaların ABD-İran görüşmeleri için umut verici olduğu ancak sahadaki gerçekliğin hala riskler barındırdığı vurgulandı. Piyasaların "dengeye dönüş"ten ziyade, "akış kesintisi riskini" fiyatlamaya devam ettiği belirtildi.

Yaptırım muafiyetleri ve stok verileri

Piyasa bir yandan diplomasiyi takip ederken, diğer yandan arz tarafındaki kritik gelişmelere odaklanmış durumda:

Muafiyetler: ABD yönetiminden sızan bilgilere göre, İran petrolüne yönelik 30 günlük yaptırım muafiyeti bu hafta yenilenmeyecek. Rus petrolü için benzer bir muafiyetin de hafta sonu itibarıyla sona erdiği ifade ediliyor.

Stoklar: Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak resmi stok verilerini bekliyor. Reuters anketleri ham petrol stoklarında hafif bir artış, benzin stoklarında ise azalma öngörüyor.