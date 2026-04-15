Galatasaray ile bağları delik deşik olan Icardi için olay açıklama: İtibarını kaybetti
Galatasaray ile gönül bağı pamuk ipliğine bağlı olan Icardi için geri sayım sürerken sürpriz bir açıklama daha geldi.
Arjantin medyası Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki durumunu 'itibarını kaybetti' başlığıyla özetledi.
Galatasaray'da Osimhen'in yokluğuna rağmen fazla süre şansı bulamayan Icardi, ülkesinde de konuşuluyor.
Arjantin ve Güney Amerika'nın popüler internet sitelerinden Infobae, yıldız oyuncunun İstanbul'da zor günler geçirdiğini yazdı.
Icardi'nin Galatasaray'ın Süper Lig'de Kocaelispor'la oynadığı maçta da son dakikalarda oyuna dahil edildiğine dikkati çeken Infobae "İtibarını kaybetti" başlığını kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23