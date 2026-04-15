SON DAKİKA
Dünya
Ateşkes bile gözü dönmüş katilleri durdurmuyor! Gazze Şeridi'nde can kaybı 72 bin 344'e yükseldi

Küresel zorba ABD’nin desteğini arkasına alan katil İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği soykırıma ara vermeden devam ediyor. 2023 Ekim ayından bu yana Gazze Şeridi’ni kan gölüne çeviren Siyonist rejim, yürürlükteki ateşkese rağmen saldırılarını sürdürerek can kaybını 72 bin 344’e çıkardı. Gazze sokaklarında ölüm kusmaya devam eden işgalci güçler, sadece son 24 saatte 8 masumu daha hayattan koparırken, enkaz altındaki binlerce cenaze insanlık onurunun enkaz altında kaldığının kanıtı oldu.

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 344'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 29 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 765 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 140 kişinin yaralandığı, 760 kişinin ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 344'e, yaralı sayısının da 172 bin 242'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Burdur'da Gazze'ye destek için araç konvoyu oluşturuldu
ata

Rabbimin gazabı zalimlerin ve kafirlerin üzerine olsun yarab kahhar ismiyle kahr et zalimleri
