  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump geri vites yaptı! 'Halifelik kaldırıldı' diye sevinenlere ders olsun
Dünya Trump geri vites yaptı! ‘Halifelik kaldırıldı' diye sevinenlere ders olsun
Dünya

Trump geri vites yaptı! ‘Halifelik kaldırıldı' diye sevinenlere ders olsun

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, ABD Başkanı Trump ve Papa 14. Leo arasında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeleri kullandı.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündemi hem belirlemeye hem yorumlamaya devam ediyor.

Programa yorumlarıyla büyük katkı veren Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, ABD Başkanı Trump ve Papa 14. Leo arasında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeleri kullandı.

 

Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Trump'tan korkmuyorum" diye Papa durumdan vazife çıkartıp adeta bir danışıklı dövüşü de başlatmış durumda.

Hz. İsa'yı sembolleştirecek şekilde... Hz. İsa'nın mucizesi neydi? İslam'da da kabul edildiği üzere ölüleri Allah'ın izniyle diriltme şeklinde kendisine mucize verilmişti.

O mucizeyi Trump kendisi bir ölüyü diriltme şeklinde kendisini Hz. İsa kılığına girerek sembolleştirdiği an Papa ile birlikte bu tartışmalar başlamış oldu.

Bu dakika itibariyle de Trump tepkiler üzerine görseli 12 saat sonra sildi diye en tepede de o netlik var. Ve ben şunu önemsiyorum.

İslam coğrafyasında Müslümanları katlederken gösterilen tepkileri aldırmayan Trump "Ben devam edeceğim." diyen, "Hürmüz Boğazı'na Ablukaya devam edeceğim" diyen, "İran'ı dize getireceğim" diyen, soykırımı devam ettiren, Gazze'de hala bugün bir barış yapılmış olmasına rağmen çocukları katleden İsrail'e destek veren Trump.

Bu destekten vazgeçmeyen Trump yani paylaşımı 12 saatte silen Hristiyan dünyası cılız bir tepki verdi diyerekten o paylaşımını silen Trump, diğer taraftan insanları öldürmeye, öldürtmeye devam ediyor.

"Gemileri batırmak çok eğlenceli oluyor" diyor. "Sizin dini liderinizi öldürdük. Yenisini de öldürürüz." diye tehdit etmeye devam ediyor.

 

"İslam coğrafyasında bir halife olsaydı..."

 

Ben de soruyorum. İslam coğrafyasında bir halife olsaydı acaba Trump bu söylemini devam ettirebilir miydi?

Dolayısıyla halifeliğin kaldırılmasıyla efendim şunlar şunlar kazanıldı. "Türkiye şunları şunları elde etti" falan diyenler buyursunlar.

Şu Papa'nın tepkisiyle 12 saatte Trump'ın sildiği o paylaşıma bir baksınlar.

Bir de coğrafyamızdaki o Müslümanların katledilmesinin devamını bir baksınlar ve kendi üzerlerine de bir vebal düşüyor mu düşmüyor mu değerlendirsinler. 

Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde!

Trump'tan "nükleer silah" açıklaması

"Trump'tan korkmuyorum" demişti! Trump'tan Papa'ya cevap

Macron'dan Trump ve Pezeşkiyan'a çağrı

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dürüst

Ne güzel yazmışsınız. Ağzınıza sağlık. İçimiz yanıyor, İslam'da halifelik diye bir gerçek var ancak bu halifeliği daha müslümanların bir kısmı malesef kabullenemedi. Durum böyle olunca Elin gavuru sana halifeliği kurdurturmu? Önce müslümanlar eğitimle, ilim, amel ve ihlas ile bilinclenmeli gerisi Allahın izniyle gelir

Ibrahim

Ey dünya ehli ahir zaman Müslümanları hiç kendinize soruyormusunuz Allah Teala bu müptezelleri bize neden bulaştırdı diye???!!! Bu kafayla giderseniz bu günler iyi günlerimiz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23