Hiç hesapta olmayan bir santrafor: 34 maç 20 gol: Beşiktaş hazine buldu
Şampiyonluk için bu senede yarışa dahil olamayan Beşiktaş gelecek sezon için kolları sıvadı.
Teknik direktör Sergen Yalçın hücum hattına yeni bir takviye istiyor. Beşiktaş bu konuda aradığı ismi buldu.
Beşiktaş'tan gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor...Teknik direktör Sergen Yalçın yaptığı açıklamada Serkan Reçber ile birlikte kadro için en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtmişti. Siyah-beyazlılar gelecek sezonda hücum hattına bir takviye yapmak istiyor.
Değeri 1.5 milyon euro olan 27 yaşındaki 1,90'lık Jovo Lukic bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıktı, 20 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
