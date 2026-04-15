Kadıköy yeni yüzüne kavuşuyor! Fenerbahçe stadında İngiltere modeli

"Maraton Alt Tribünü'nde eski bütünlük sağlanacak" Sarı-lacivertli taraftarlarda tartışma konusu haline gelen Maraton E blok ile ilgili Adem Köz, "Maraton Alt E Blok ile ilgili inşaat birimimiz çalışmalara başladı. Mevcut eski haline getirilecek. Burada herhangi bir gelir kaybı olmayacak, ekstra bir gelir de kazanacağız çünkü koltuk sayısı çoğalacak. Aşağıdaki yemek alanı da aynı şekilde korunacak. Oraya özel VIP statüsü devam ederek tüm Maraton Alt Tribünü'nde isteğe bağlı, oradaki fiyatlandırmaya göre satışı öngörülecek. Eski bütünlük sağlanacak. Bu, seçim öncesi söz verdiğimiz bir konuydu, bunu gerçekleştireceğiz. Hali hazırda orada kombine sahibinin hakkı bulunmakta, sezon bittikten sonra orada bir düzenlemeye başlayabileceğiz. Şu anda maçlar devam ediyor, sezon sonunda bunu gerçekleştireceğiz" dedi. "Passolig ile iki katı bir teklife imza attık" Fenerbahçe yönetiminin geçtiğimiz günlerde Passolig ile yeni bir anlaşma yaptığını hatırlatan Fenerbahçeli yönetici, kulübün kendi biletleme sistemini uygulamaya geçirmesinin zaman alacağını söyledi. Köz, "Elektronik bilete Türkiye'de bütün takımlar girmiş, biz 1 yıl sonra girmiştik. O dönemde kendi biletimizi yapma konusunda Başkanımız Aziz Yıldırım, dirayetli durup çalışmalar da yapmıştı. Sonra kanunen bazı zorluklar nedeniyle Passolig ile devam etme durumunda kalındı. Bugün geldiğimiz noktada 1 yıl öncesine kadar yine tek servis sağlayıcı Passolig'di. Daha sonra başka firmalar da işin içine girmeye başladı. Kulüpler de ilerleyen dönemlerde kendi biletleme sistemlerini yapabilirler. Şu anda kendi biletleme sistemini yapan hiçbir takım bulunmuyor. Bu projeyi başlatmak, bunun altyapısını yapmak belli bir zaman alacak. Bunun için yatırım yapmak gerekiyor. Bugün hemen, 'kendi biletimi yapıp, satıyorum' diyemeyeceksin. Çünkü bunun bir tarafta TFF, diğer tarafta e-devlet ayağı var. Entegrasyonundan dolayı güvenlik konusu, bunları sağlayacak teknoloji ve uygulamayı yapmak belli bir zaman alacak. Göreve geldiğimizde Passolig ile sözleşmemiz bitmişti. Bu çalışmaların olmadığından dolayı ki biz de sorduğumuzda teknik altyapısı için bu çalışmaların 2 veya 3 yıl sürebileceği belirtildi. Bu şartlarda hızlı hareket etmek adına Passolig ile anlaştık. İki katı bir teklife imza attık" diyerek sözlerini noktaladı.