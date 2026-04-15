Kadıköy yeni yüzüne kavuşuyor! Fenerbahçe stadında İngiltere modeli

"Fenerbahçe Stadı'nda mevcudun üzerinde iyileştirme yapılabilecek" Mevcut bir yapıyı güçlendirmenin zor olacağını sözlerine ekleyen Adem Köz, "Her istediğimizi yapamayacağız. Mevcudun üzerinde bir iyileştirme yapılabilecek. Fenerium Tribünü'nde bazı iyileştirmeler çok çabuk yapılabilir. Özellikle sosyal alanları kullanım anlamında. Tabii ki kale arkalarımız ve Maraton Tribünü'nde yerimiz sınırlı. Burada kapasite artırımı ile birlikte çevre düzenlemesi de çok önemli. Sadece bizimle alakalı bir konu değil; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu. Zaten maç çıkışları yoğun ve kalabalık oluyor. Bunu İngiltere'de de yaşadım. Wembley'e giriş ve çıkışlarda bir izdihama sebebiyet vermemek için insanları belli noktada durdurup beklemelerini sağlıyorlardı. O yüzden stadı büyütmekle iş bitmiyor, çevre düzeni ve buraya ulaşımı da göz önünde bulundurmak gerekiyor" açıklamasını yaptı. "Taraftarımızın maça gelme alışkanlığını çoğaltmalıyız" Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, kapasite artırımına ilişkin de bilgi verdi. Köz, "Durum stadı büyütmekten ziyade efektif kullanmak. Fenerbahçe Stadı en çok doluluk oranına sahip stat ama mevcut duruma göre bazen yalnız kalabiliyor. Bazı maçlarda doluyuz, belli maçlarda geride kalıyoruz. Asıl burada önemli olan durum, taraftarımızın maça gelme alışkanlığını çoğaltmak. Sonraki durumda da kapasite artırımının ne kadar ekonomik ve makul olacak, onu düşünmek gerekiyor. Bir Galatasaray, Beşiktaş maçındaki bilet sıkıntımızdan dolayı sadece kapasite artırımı bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum" dedi. Saracoğlu'nda İngiltere modeli Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği İngiltere ziyareti ve deneyimleri hakkında izlenimlerini aktaran sarı-lacivertli yönetici, "Bu seyahat çok verimli geçti. Sahamızdaki çim zeminin bakımı ve bu bakımın gerekli teçhizatlarının alınması için seyahatimiz oldu. Oradaki firma bizi ağırladı. Yaklaşık 6 tane stat gezdik. 3 adet de kulüp binası gezdik. Teknolojik ve yerleşim olarak İngiltere'den feyz almamız lazım. Onlar bu dönüşümü sağlıyorlar. Stadyumlar maç oynanan bir yer dışında yaşanabilir bir alana dönüşmüş. Bizim stadımızın bulunduğu yerde alan sıkıntımız var. Bunları bir anda gerçekleştirmek zor ama temel olarak oradaki standardizasyonu burada belli konularda sağlayabilirsek en azından kulübümüze fayda sağlamış oluruz. Bizim stadımızda mevcut bulunan çim zeminin bakımıyla ilgili halojen lambalar var. Bunu Türkiye'ye ilk getiren Fenerbahçe oldu. Şu anda LED dönüşümü yapacağız. Yine biz öncü olacağız. Seyahatimizde hem bir taraftar hem yönetici gözüyle olaya baktığımda gerçekten futbolun mabetleri orada yer alıyor. Bunlara da büyük yatırımlar yapıldı, geri dönüşleri de zamanla olacağını düşünüyorum. Biz de orada gördüklerimizi burada uygulayabilir miyiz? Evet, onlar üzerinde çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.