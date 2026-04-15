Motorine zam geldi: Brent petroldeki yükseliş pompaya yansıdı
Küresel piyasalarda brent petrolün yükselişi ve jeopolitik gerilimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin ardından motorinin litre fiyatına zam yapıldı.
ABD ordusunun İran’a yönelik deniz ablukası başlatarak ticareti durdurduğunu açıklaması, enerji piyasalarını hareketlendirdi. Bu gelişmenin ardından brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 oranında artarak 95,33 dolara kadar yükseldi.
Eşel mobil sistemi devreye girdi
Petrol fiyatlarındaki artışın etkisini hafifletmek için eşel mobil sistemi kullanıldı. Yapılan düzenlemeyle zammın yüzde 75’lik kısmı vergiden karşılanırken, 3 lira 34 kuruşluk artış doğrudan pompa fiyatlarına yansıtıldı.
Güncel akaryakıt fiyatları
Son zamların ardından üç büyük ildeki güncel rakamlar şu şekilde oluştu:
Şehir
Benzin (TL)
Motorin (TL)
LPG (TL)
İstanbul (Avrupa)
62.65
75.60
34.99
Ankara
63.62
76.72
34.87
İzmir
63.90
76.99
34.79