Dünya İran’ın bir kolu daha kesilecek mi? ABD-İsrail-Lübnan anlaştı!
Dünya

İran’ın bir kolu daha kesilecek mi? ABD-İsrail-Lübnan anlaştı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran’ın bir kolu daha kesilecek mi? ABD-İsrail-Lübnan anlaştı!

ABD’de gerçekleştirilen Lübnan ve İsrail görüşmeleri sona erdi. Görüşmelerin ardından “doğrudan müzakere” sonucuna varıldığı ve bu kapsamda Hizbullah konusuna ilişkin bazı başlıklarda uzlaşma sağlandığı bildirildi.

ABD'de gerçekleştirilen Lübnan ve İsrail görüşmeleri sona erdi. Görüşmelerin ardından "doğrudan müzakere" sonucuna varıldığı ve bu kapsamda Hizbullah konusuna ilişkin bazı başlıklarda uzlaşma sağlandığı bildirildi.
Hizbullah tarafından fırlatılan roketleri gerekçe göstererek Lübnan'a devamlı hava saldırıları düzenleyen İsrail, Beyrut yönetiminin çağrısıyla kabul ettiği müzakerelerde ilk tur tamamlandı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin başkenti Washington'da bir araya gelen iki tarafın görüşmesinde "doğrudan müzakere" kararı çıktı. Ayrıca Hizbullah'ın tasfiyesi için üç ülke anlaşmaya vardı.

Tarafların ABD'nin himayesindeki doğrudan müzakerelere başlama konusunda anlaştığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

-Tüm taraflar, karşılıklı olarak mutabık kalınan bir zaman ve mekanda doğrudan müzakereleri başlatma konusunda anlaşmaya varmıştır.

-Amerika Birleşik Devletleri, çatışmaların durdurulmasına yönelik her türlü anlaşmanın, herhangi bir ayrı kanal üzerinden değil, iki hükümet arasında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda yapılması gerektiğini teyit etmiştir.

-İsrail Devleti, Lübnan'daki tüm devlet dışı terör gruplarının silahsızlandırılmasına ve tüm terör altyapısının tasfiye edilmesine desteğini ifade etmiş; her iki ülke halkı için güvenliği sağlamak amacıyla bu hedefe ulaşmak için Lübnan Hükümeti ile birlikte çalışma konusundaki kararlılığını dile getirmiştir.

-Lübnan Devleti, toprak bütünlüğü ve tam devlet egemenliği ilkelerinin altını çizerek Kasım 2024'teki çatışmaların durdurulması ilanının tam olarak uygulanmasına duyulan acil ihtiyacı yeniden teyit etmiş; aynı zamanda bir ateşkes sağlanması ve devam eden çatışmalar sonucunda ülkenin maruz kalmaya devam ettiği ağır insani krizin ele alınması ve hafifletilmesi için somut önlemler alınması çağrısında bulunmuştur.

Kaynak: Sabah Gazetesi

