  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Theofanis Gekas yeniden Akhisaspor'da
Spor

Theofanis Gekas yeniden Akhisaspor'da

Bu sene TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor'da futbol direktörlüğü görevine takımın efsane golcüsü Theofanis Gekas getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 20:28:00 -
Theofanis Gekas yeniden Akhisaspor'da

Akhisarspor'un resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Efsanemiz Theofanis Gekas ile 'Futbol Direktörlüğü' konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacak ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve aynı sezon küme düşen Akhisarspor, daha sonra bulunduğu liglerde tutunamamış ve TFF 3. Lig'e kadar düşmüştü.

Akhisarspor ile 42 maça çıkan ve performansı ile her kesimin takdirini kazanan Gekas, yeşil-siyahlı ekiple 25 gol atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23