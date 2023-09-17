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Aktüel The Simpsons'dan 2024 kehaneti! Dünyayı ayağa kaldıran öngörü: sıcaklık pandemisi geliyor! Son 3 gün
Aktüel

The Simpsons'dan 2024 kehaneti! Dünyayı ayağa kaldıran öngörü: sıcaklık pandemisi geliyor! Son 3 gün

Yeniakit Publisher
2023-09-17 21:24:00 - 2023-09-17 23:50:29
The Simpsons'dan 2024 kehaneti! Dünyayı ayağa kaldıran öngörü: sıcaklık pandemisi geliyor! Son 3 gün

The Simpsons'ın ortaya atılan yeni iddialar gündemi altüst ediyor. Birçok öngörüsüyle dünya gündemine oturan ve kültleşen bir dizi olan The Simpsonlar'ın sıcaklık pandemisi öngörüsü gelince dünyada ortalık bir anda karıştı.

The Simpsons dizisi, yıllar boyunca farklı konularda yaptığı öngörüleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez dizi, güneşin aşırı sıcaklığına ve gelecekte yaşanabilecek bir "sıcaklık pandemisi"ne dair ilginç bir sahne ile dikkat çekti.

Dizinin eski bölümlerinden birinde, aşırı sıcaklıkların yüksek yıkıcılığı anlatıldı. Söz konusu bölümde bulunan dizinin baş karakteri Hans, güneşin aşırı sıcaklığından dolayı erimeye başlıyor. Sonrasında gazetenin mürekkebi de fazla sıcaklıklar sonrasında eriyor ve ardından dizi bir kelebeğin de sıcaklıktan yanıp tutuştuğunu bizlere gösteriyor. Öğrencilerin sıcaklığa karşı korunabilmek için bir klimalı alanı sığınak olarak kullanmalarıyla ilgili sahne ise özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

The Simpsons 2024 kehanetiyle gündemde! Bu sefer de sıcaklık pandemisi geliyor!

Bu sahneler, dizinin yıllar önce güneşin aşırı sıcaklığına ve sıcaklıkla ilgili sorunlara dikkat çektiği şeklinde yorumlandı ve gelecekte benzer bir kriz yaşanabileceği düşüncelerini akıllara getirdi. Özellikle iklim değişikliği ve küresel sıcaklık artışı gibi konular günümüzde giderek daha fazla gündeme gelirken, The Simpsons'ın bu sahneleri ilgi çekici bir şekilde gelecekteki olası senaryolara işaret ediyor gibi görünüyor.

The Simpsons dizisinin geçmişte gerçekleşen bazı olayları veya gelişmeleri tahmin ettiği iddiaları sık sık gündeme geliyor. Ancak bu iddialar genellikle eğlence amaçlı yapılıyor ve dizi, fantastik ve absürd ögeleriyle biliniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan 20 eylül endişesi gündem olmuştu: Meksika kafa karıştırdı The Simpsons dizisinin 20 Eylül tahmini sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 20 Eylül'e günler kala Meksika'da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen fosiller dünya gündeminde büyük ses uyandırırken Meksika'dan gelen açıklama kafaları bir hayli karıştırdı. Meksika'da bulunan mumya ile Simpsonlar dizinde yerin altından çıkan görüntülerin benzerliği ise şaşırttı!

Borcunu ödeyemedi diye kaçırıp işkence yaptılar! Korkunç olay, duyanlar pes artık dedi
Borcunu ödeyemedi diye kaçırıp işkence yaptılar! Korkunç olay, duyanlar pes artık dedi

Yerel

Borcunu ödeyemedi diye kaçırıp işkence yaptılar! Korkunç olay, duyanlar pes artık dedi

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Yorumlar

misafir

1600 bilim insanı deklare yayınladı görmezden geldnız iklim krizi yok dedi bu koca bir yalan dedi satılmış küresel şeytanlar bunu dinlendiriyor ama kendi ve ailelerlnin bu yalanlarla iklim yalanıyla başına geleceklerden habersiz yalana devam ediyor türkiye hergün havadan sipreyleniyor iklim yalanı olusturmak için hava" döngüsü bozuluyor bunu bildiginiz halde sessiz şeytanmı oldunuz olun allah cc bunun hesabını soracak elbet
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