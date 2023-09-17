The Simpsons'dan 2024 kehaneti! Dünyayı ayağa kaldıran öngörü: sıcaklık pandemisi geliyor! Son 3 gün

The Simpsons dizisi, yıllar boyunca farklı konularda yaptığı öngörüleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez dizi, güneşin aşırı sıcaklığına ve gelecekte yaşanabilecek bir "sıcaklık pandemisi"ne dair ilginç bir sahne ile dikkat çekti.

Dizinin eski bölümlerinden birinde, aşırı sıcaklıkların yüksek yıkıcılığı anlatıldı. Söz konusu bölümde bulunan dizinin baş karakteri Hans, güneşin aşırı sıcaklığından dolayı erimeye başlıyor. Sonrasında gazetenin mürekkebi de fazla sıcaklıklar sonrasında eriyor ve ardından dizi bir kelebeğin de sıcaklıktan yanıp tutuştuğunu bizlere gösteriyor. Öğrencilerin sıcaklığa karşı korunabilmek için bir klimalı alanı sığınak olarak kullanmalarıyla ilgili sahne ise özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

The Simpsons 2024 kehanetiyle gündemde! Bu sefer de sıcaklık pandemisi geliyor!

Bu sahneler, dizinin yıllar önce güneşin aşırı sıcaklığına ve sıcaklıkla ilgili sorunlara dikkat çektiği şeklinde yorumlandı ve gelecekte benzer bir kriz yaşanabileceği düşüncelerini akıllara getirdi. Özellikle iklim değişikliği ve küresel sıcaklık artışı gibi konular günümüzde giderek daha fazla gündeme gelirken, The Simpsons'ın bu sahneleri ilgi çekici bir şekilde gelecekteki olası senaryolara işaret ediyor gibi görünüyor.

The Simpsons dizisinin geçmişte gerçekleşen bazı olayları veya gelişmeleri tahmin ettiği iddiaları sık sık gündeme geliyor. Ancak bu iddialar genellikle eğlence amaçlı yapılıyor ve dizi, fantastik ve absürd ögeleriyle biliniyor.

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Öte yandan 20 eylül endişesi gündem olmuştu: Meksika kafa karıştırdı The Simpsons dizisinin 20 Eylül tahmini sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 20 Eylül'e günler kala Meksika'da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen fosiller dünya gündeminde büyük ses uyandırırken Meksika'dan gelen açıklama kafaları bir hayli karıştırdı. Meksika'da bulunan mumya ile Simpsonlar dizinde yerin altından çıkan görüntülerin benzerliği ise şaşırttı!