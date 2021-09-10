The Economist’te de var! Gündemi altüst edecek detayı paylaştılar: 22 Eylül'de neler olacak?

Beyaz Tv'de ekranlara gelen 'Ne Var Ne Yok?' programında The Economist dergisinde yer alan görsellere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Stratejist Erkan Trükten yaptığı açıklamada, "The Economist tüm şifreleri verdi. Bizi şimdi volkanik kış ile tehdit ediyorlar. Küresel ısınma derken birden küresel kışa geçeceğiz. NASA diyor ki, 22 Eylül’de dev astreoid dünyanın yakınından geçecek. Evet bu The Economist kapağında var. Zaten dergi kapağında değişik maskeler var. Bunlar nükleer saldırı maskeleri. Bütün bu dünya üzerinden bir nükleer kıyamette tasarlanıyor" ifadelerini kullandı.