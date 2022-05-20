The Economist'in son kapağı ortalığı karıştırdı! Bakın bu sefer başımıza ne gelecek diyorlar

The Economist dergisi, 27 Mayıs kapağında gıda felaketine değindi. Görselde, buğday başakları kuru kafa simgesi üzerinden temsil edildi. Dergi, daha öncede Kovid-19 ortada yokken, salgın hastalıkları kapağına taşımıştı.

The Economist dergisi dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu. Önceki yıllarda yaptıkları kapak fotoğrafları ile gelecekte olacak olayları tahmin eden dergi, yayınladığı kapakta gıda krizine dikkat çekerek buğday başaklarını kuru kafa olarak resmetti.

Paylaşımın altına, "Savaş, kırılgan bir dünyayı kitlesel açlığa doğru itiyor. Bunu düzeltmek herkesin işi" notunu düşen The Economist, Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşla beraber dünyayı bekleyen gıda krizine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterresi Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın tarım ürünlerinin fiyatlarının artmasına yol açtığını hatırlattı. Guterresi, savaşın ve fiyatlardaki artışın devam etmesi halinde küresel gıda krizi yaşanabileceğini söyledi.