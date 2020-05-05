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Dünya

The Economist’in son kapağı gündemi altüst etti! Koronavirüsten sonra bakın neyin mesajını verdiler

The Economist dergisinin son kapağı, dünyada büyük tartışmalara neden oldu. Canlı yayında yorumlanan kapak ile ilgili çok ilginç detaylar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 21:04:00 - 2020-05-05 21:08:05
The Economist’in son kapağı gündemi altüst etti! Koronavirüsten sonra bakın neyin mesajını verdiler

The Economist dergisinin son görseli, ilginç yorumları da beraberinde getirdi. 

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programında, The Economist'in son kapağı tartışıldı.

Araştırmacı yazar A. Selman Demirbağ, görselin kuraklık mesajı verdiğini belirterek, "Raunt içerisinde bir boks maçı var. Dünya kafalı biri, virüs kafalı biri ile maç yapıyor. Yan tarafta bekleyen kafası güneşle tasfir edilmiş biri var. Bir sonraki rauntta güneş kafalı o kişi sahaya çıkacak. Güneş kafalı olarak gösterilen kişinin şortunun yanında 'iklim değişikliği' yazıyor. Yani bir sonraki mesele iklim değişiklidir. İklim değişikliğini güneş ile temsil etmeleri ise gıda krizi ve kuraklık olarak yorumlanabilir" dedi.

Gazeteci Mehmet Ali Önel ise, "Bence bu İblisi temsil ediyor. İblis bir plan kurdu. Dünya koronavirüs ile savaşıyor. Kendisi ise dışarıdan ikinci raundu dışarıdan hazırlıyor. İkinci raunt iklim değişikliği değil. İkinci raunt uzaylı ve ufo meselesidir" yorumunu yaptı.

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Yorumlar

seyit demircan

yaş 38 emekliyim depo temizlik meydancı Reyon elemanı olarak calışırım 
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