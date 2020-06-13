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Dünya

The Economist karikatüründeki '2020 Aralık' detayı olay oldu

İngiliz The Economist dergisinin 2020 Aralık ayı karikatürlerinden birinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Eski vekil Emin Şirin, karikatüre ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:35:00 - 2020-06-13 15:40:38
The Economist karikatüründeki '2020 Aralık' detayı olay oldu

Stratejist yazar Hamza Yardımcıoğlu'nun Youtube kanalına konuk olan eski milletvekili Emin Şirin, The Economist dergisinin 2020 Aralık ayı kapağını yorumladı.

Emin Şirin, The Economist'te yer alan karikatürün Kasım ayı başında ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerine atıfta bulunduğunu söyledi.

Şirin, "2020 Aralık ayının karikatürlerinden bir tanesi bu. Burada kaybedenler yazıyor. Therese May zaten gitti. Bu zaten küreselcilerin kurumudur. Trump'ın kaybedeceğini yazıyor. Küreselciler, şimdiden Trump'a yol vermişe benziyor" dedi.

Şirin, açıklamasının devamında şunları söyledi:

Vahşi, emperyalist, kapitalist düzen artık yürümüyor. Dünyada refah artıyor. Ama refah bir avuç insanın eline geçiyor. Halklar halen zor durumda. Koronavirüs sonrası halklarda bir takım değişiklikler yaşanacak. Bunu göreceğiz.

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